“Sempre…”. Live, l’ultima puntata del programma: la frase di Barbara D’Urso è piena d’emozione. Lacrime in studio (Di lunedì 29 marzo 2021) Si è chiuso Live-Non è la D’Urso ufficialmente con l’ultima puntata andata in onda domenica 28 marzo 2021. La trasmissione lascerà spazio dalla prossima settimana alla versione serale di Avanti un Altro con Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Ma per Barbara c’è già pronto un ‘piano B’. Tra sette giorni Domenica Live si allunga e torna agli esordi con quattro ore di diretta, invece che circa. Il contenitore del dì festivo di Canale 5 partirà alle ore 15 e sfiderà fino alle 17.10 Domenica In di Mara Venier e poi Da Noi…A Ruota Libera con Francesca Fialdini. Al talk sarà affiancata una prima parte dedicata all’attualità. Poco prima di salutare gli spettatori di Live-Non è la D’Urso, Barbara ha lanciato una frecciatina a quanti sperano di non ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 29 marzo 2021) Si è chiuso-Non è laufficialmente conandata in onda domenica 28 marzo 2021. La trasmissione lascerà spazio dalla prossima settimana alla versione serale di Avanti un Altro con Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Ma perc’è già pronto un ‘piano B’. Tra sette giorni Domenicasi allunga e torna agli esordi con quattro ore di diretta, invece che circa. Il contenitore del dì festivo di Canale 5 partirà alle ore 15 e sfiderà fino alle 17.10 Domenica In di Mara Venier e poi Da Noi…A Ruota Libera con Francesca Fialdini. Al talk sarà affiancata una prima parte dedicata all’attualità. Poco prima di salutare gli spettatori di-Non è laha lanciato una frecciatina a quanti sperano di non ...

