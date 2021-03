‘Se non posso benedire le coppie gay non benedico neppure le palme’: la protesta del parroco di Bonassola (Di lunedì 29 marzo 2021) La protesta del parroco di Bonassola: “Nella Chiesa si benedice di tutto ma non si può benedire l’amore di due persone perché omosessuali”. Ha fatto in poche ore il giro della rete la protesta del parroco di Bonassola che, in occasione della domenica delle Palme, la domenica che anticipa la Pasqua, è tornato a parlare della decisione della Chiesa di non benedire le coppie gay, quindi le coppie formate da persone dello stesso sesso. La protesta del parroco di Bonassola: Se non posso benedire coppie formate da persone dello stesso sesso non benedico neppure palme e ramoscelli ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 29 marzo 2021) Ladeldi: “Nella Chiesa si benedice di tutto ma non si puòl’amore di due persone perché omosessuali”. Ha fatto in poche ore il giro della rete ladeldiche, in occasione della domenica delle Palme, la domenica che anticipa la Pasqua, è tornato a parlare della decisione della Chiesa di nonlegay, quindi leformate da persone dello stesso sesso. Ladeldi: Se nonformate da persone dello stesso sesso nonpalme e ramoscelli ...

trash_italiano : Non si tratta di dover essere più leggeri. Non si tratta di dover essere più ironici. Se una cosa non fa ridere, se… - repubblica : Liguria, il parroco di Bonassola: 'Se non posso benedire coppie gay neppure le palme. Lo abbiamo fatto per le armi,… - Mov5Stelle : Il carburante del futuro sarà l’intelligenza ecologica, non il petrolio. E se l’intelligenza ecologica ci permette… - g_l_s_1 : @Miriam10224593 @tommaso_zorzi è gente che seguiva Tommaso Zorzi. Il suo primo pensiero al GF era poter essere amat… - ElisabettaIori3 : RT @paradisoa1: Lo storico Cinema Arcobaleno di Napoli,al Vomero,aperto dal 1958,chiuderà per sempre. Non ce l'ha fatta a superare le trave… -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Se non Draghi: «Il piano vaccini accelera, la via d’uscita non è lontana» Il Sole 24 ORE