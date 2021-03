"Se non posso benedire le coppie gay, allora non benedico neppure le palme" (Di lunedì 29 marzo 2021) “Se non posso benedire le coppie formate da persone dello stesso sesso, allora non benedico neppure palme e ramoscelli d’olivo”. Il parroco di Bonassola (La Spezia), Giulio Mignani, non benedice le palme come forma di protesta contro il documento della Congregazione per la dottrina della fede che vieta la benedizione delle unioni di coppie omosessuali. Don Giulio, che più volte si è schierato a favore delle famiglie arcobaleno, ha spiegato la sua protesta durante l’omelia della messa della Domenica delle palme, che apre la Settimana Santa per i cristiani. Don Giulio ha spiegato che la benedizione delle palme è “collegata alla processione in ricordo dell’ingresso trionfale di Gesù a Gerusalemme. Non ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 29 marzo 2021) “Se nonleformate da persone dello stesso sesso,none ramoscelli d’olivo”. Il parroco di Bonassola (La Spezia), Giulio Mignani, non benedice lecome forma di protesta contro il documento della Congregazione per la dottrina della fede che vieta la benedizione delle unioni diomosessuali. Don Giulio, che più volte si è schierato a favore delle famiglie arcobaleno, ha spiegato la sua protesta durante l’omelia della messa della Domenica delle, che apre la Settimana Santa per i cristiani. Don Giulio ha spiegato che la benedizione delleè “collegata alla processione in ricordo dell’ingresso trionfale di Gesù a Gerusalemme. Non ...

EnricoLetta : Vedo le #palme oggi e non posso non unire il mio, il nostro grido di dolore per le vittime innocenti della sanguino… - repubblica : Liguria, il parroco di Bonassola: 'Se non posso benedire coppie gay neppure le palme. Lo abbiamo fatto per le armi,… - Agenzia_Ansa : 'Se non posso benedire coppie gay neppure le palme', la protesta del parroco di Bonassola #ANSA - PieCicci74 : RT @Michele_Arnese: 'Non mi posso muovere dal mio Comune, ma posso volare alle Canarie: è assurdo, mentre l’85% degli alberghi italiani è c… - CordiscoNino : RT @repubblica: Liguria, il parroco di Bonassola: 'Se non posso benedire coppie gay neppure le palme. Lo abbiamo fatto per le armi, assurdo… -