Quando inizieranno le vaccinazioni con Johnson&Johnson? (Di lunedì 29 marzo 2021) (foto: V-3-8-N-1 da Pixabay)La campagna vaccinale nazionale anti-Covid prosegue in tutta Europa. Anche in Italia, superata la battuta d’arresto di qualche giorno di AstraZeneca, le operazioni sono tornate a regime, sebbene l’obiettivo delle 500mila vaccinazioni al giorno rimanga lontano. Un’accelerata potrebbe venire dal vaccino Johnson&Johnson, approvato (quarto, dopo Pfizer, Moderna e AstraZeneca) lo scorso 11 marzo dall’Agenzia europea per i medicinali (Ema). Ma Quando arriverà? Una data ufficiale non c’è, ma le prime dosi si attendono dalla seconda metà di aprile. Aspettando aprile In base agli accordi stipulati, la casa farmaceutica Janssen (che detiene J&J) dovrebbe fornire all’Unione europea 200 milioni di dosi del suo vaccino. Quantitativo sufficiente a immunizzare 200 milioni di persone, visto che quello di J&J è il primo prodotto ... Leggi su wired (Di lunedì 29 marzo 2021) (foto: V-3-8-N-1 da Pixabay)La campagna vaccinale nazionale anti-Covid prosegue in tutta Europa. Anche in Italia, superata la battuta d’arresto di qualche giorno di AstraZeneca, le operazioni sono tornate a regime, sebbene l’obiettivo delle 500milaal giorno rimanga lontano. Un’accelerata potrebbe venire dal vaccino Johnson&Johnson, approvato (quarto, dopo Pfizer, Moderna e AstraZeneca) lo scorso 11 marzo dall’Agenzia europea per i medicinali (Ema). Maarriverà? Una data ufficiale non c’è, ma le prime dosi si attendono dalla seconda metà di aprile. Aspettando aprile In base agli accordi stipulati, la casa farmaceutica Janssen (che detiene J&J) dovrebbe fornire all’Unione europea 200 milioni di dosi del suo vaccino. Quantitativo sufficiente a immunizzare 200 milioni di persone, visto che quello di J&J è il primo prodotto ...

Quando inizieranno le vaccinazioni con Johnson&Johnson? Wired.it

