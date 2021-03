Prysmian | finalizzato contratto con RWE per parco eolico offshore Sofia

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 29 marzo 2021) (Teleborsa) –Group hauncon RWE Renewables, uno dei più grandi sviluppatori di parchi eolicial mondo, per la realizzazione di un sistema in cavo ad alta tensione sottomarino e terrestre “chiavi in mano” del valore di oltre 200 milioni di euro per ildi 1.4 gigawatt (GW). Il Gruppo aveva già annunciato un accordo come “preferred bidder” a novembre 2020. “Si tratta di un progetto prestigioso perGroup, e siamo lieti di essere stati selezionati da RWE per fornire la nostra innovativa tecnologia in cavo per la trasmissione di energia rinnovabile dalin quantità tale ...