Pranzo di Pasqua e mascherina, il consiglio di Pregliasco: "Tenerla il più possibile" (Di lunedì 29 marzo 2021) Saranno feste e pranzi Pasquali all'insegna, ancora una volta, della prudenza. L'invito a non abbassare la guardia quando ci si trova in un ambiente familiare arriva dal virologo Fabrizio Pregliasco, ...

