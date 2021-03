Per il CIES Insigne è 9° nella classifica dei migliori giocatori del trimestre (Di lunedì 29 marzo 2021) Il CIES Football Observatory ha pubblicato la classifica dei migliori giocatori dei primi tre mesi del 2021. La statistica ha preso in considerazione i cinque principali campionati europei e soltanto i calciatori che hanno giocato almeno i due terzi dei minuti disputati finora dalle rispettive squadre. In cima c’è Lionel Messi, mentre Cristiano Ronaldo – il migliore della Serie A – è quinto. Al 9° posto c’è Lorenzo Insigne, capitano del Napoli. Di seguito le prime dieci posizioni. Lionel Messi (Barcellona) Robert Lewandowski (Bayern Monaco) Jorginho (Chelsea) Ruben Dias (Manchester City) Cristiano Ronaldo (Juventus) Nabil Fekir (Real Betis) Toni Kroos (Real Madrid) André Silva (Eintracht Francoforte) Lorenzo Insigne (Napoli) Jadon Sancho (Borussia Dortmund) L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di lunedì 29 marzo 2021) IlFootball Observatory ha pubblicato ladeidei primi tre mesi del 2021. La statistica ha preso in considerazione i cinque principali campionati europei e soltanto i calciatori che hanno giocato almeno i due terzi dei minuti disputati finora dalle rispettive squadre. In cima c’è Lionel Messi, mentre Cristiano Ronaldo – il migliore della Serie A – è quinto. Al 9° posto c’è Lorenzo, capitano del Napoli. Di seguito le prime dieci posizioni. Lionel Messi (Barcellona) Robert Lewandowski (Bayern Monaco) Jorginho (Chelsea) Ruben Dias (Manchester City) Cristiano Ronaldo (Juventus) Nabil Fekir (Real Betis) Toni Kroos (Real Madrid) André Silva (Eintracht Francoforte) Lorenzo(Napoli) Jadon Sancho (Borussia Dortmund) L'articolo ilNapolista.

