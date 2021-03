Palermo, altri quattro fermi con l’aggravante mafiosa per la sparatoria allo Zen. Il capo della Mobile: “Era un gruppo paramilitare” (Di lunedì 29 marzo 2021) Sono scattati i fermi per quattro persone ritenute responsabili della sparatoria di martedì scorso nel quartiere Zen 2 di Palermo. A rimanere feriti Giuseppe Colombo e i figli Antonino e Fabrizio. Per quell’episodio subito dopo l’agguato erano stati fermati i fratelli Letterio e Pietro Maranzano, a cui si sono aggiunti questa mattina Giovanni Cefali, 62 anni, Nicolò Cefali, 24 anni, Vincenzo Maranzano, 49 anni, e Attanasio Fava, 37 anni. A tutti e quattro viene contestata anche l’aggravante mafiosa. Fondamentale per arrivare ai fermi è stata la testimonianza di una donna che ha permesso di mettere fine alla guerra che si era scatenata tra i due clan familiari. Dopo l’arresto di Giuseppe Cusimano, ritenuto il nuovo boss del quartiere, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 29 marzo 2021) Sono scattati iperpersone ritenute responsabilidi martedì scorso nel quartiere Zen 2 di. A rimanere feriti Giuseppe Colombo e i figli Antonino e Fabrizio. Per quell’episodio subito dopo l’agguato erano stati fermati i fratelli Letterio e Pietro Maranzano, a cui si sono aggiunti questa mattina Giovanni Cefali, 62 anni, Nicolò Cefali, 24 anni, Vincenzo Maranzano, 49 anni, e Attanasio Fava, 37 anni. A tutti eviene contestata anche. Fondamentale per arrivare aiè stata la testimonianza di una donna che ha permesso di mettere fine alla guerra che si era scatenata tra i due clan familiari. Dopo l’arresto di Giuseppe Cusimano, ritenuto il nuovo boss del quartiere, ...

