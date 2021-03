Ottaiano su Insigne: ”Calciatore di primissimo piano. Sul rinnovo…” (Di lunedì 29 marzo 2021) Insigne, l’ex agente: “Qualcuno in alcuni momenti storceva il naso ma è un giocatore di primissimo piano. Sul rinnovo…” A Radio Marte, nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete”, è intervenuto Antonio Ottaiano, ex agente di Insigne, per parlare del Napoli, di Insigne e del rinnovo di Lorenzo con il club azzurro. Queste le sue parole: SU Insigne “Insigne ha dimostrato ciò che ha sempre dimostrato, cioè di essere un Calciatore importante. Qualcuno in alcuni momenti storceva il naso ma il grosso della gente di calcio lo ha sempre ritenuto un giocatore di primissimo piano. Si discute troppo su questioni che non hanno nulla di concreto perché i fatti e i numeri hanno dimostrato ... Leggi su retecalcio (Di lunedì 29 marzo 2021), l’ex agente: “Qualcuno in alcuni momenti storceva il naso ma è un giocatore di. Sul” A Radio Marte, nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete”, è intervenuto Antonio, ex agente di, per parlare del Napoli, die del rinnovo di Lorenzo con il club azzurro. Queste le sue parole: SUha dimostrato ciò che ha sempre dimostrato, cioè di essere unimportante. Qualcuno in alcuni momenti storceva il naso ma il grosso della gente di calcio lo ha sempre ritenuto un giocatore di. Si discute troppo su questioni che non hanno nulla di concreto perché i fatti e i numeri hanno dimostrato ...

