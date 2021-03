Open Week Unicatt, da tutta Italia oltre 3mila e cinquecento universitari collegati per scoprire i corsi di laurea magistrali (Di lunedì 29 marzo 2021) Un pubblico di 270mila persone raggiunte, un totale di 100mila spettatori e 3.511 studenti universitari che, collegati da tutte le regioni d’Italia, hanno partecipato alle aule virtuali dedicate per conoscere da vicino i 61 corsi di laurea magistrale attivi nei cinque campus dell’Università Cattolica del Sacro Cuore (Milano, Brescia, Piacenza, Cremona, Roma). Sono i numeri registrati in cinque giorni, tra presentazioni sulla piattaforma WebEx e dirette sui canali social @Unicatt, da “Play the Future”, l’iniziativa di Open Week Unicatt promossa da lunedì 22 a venerdì 26 marzo. Le cinque giornate dell’Open Week Unicatt - oltre a un’intensa attività di social media pari a 100 tra ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 29 marzo 2021) Un pubblico di 270mila persone raggiunte, un totale di 100mila spettatori e 3.511 studentiche, collegati da tutte le regioni d’, hanno partecipato alle aule virtuali dedicate per conoscere da vicino i 61dimagistrale attivi nei cinque campus dell’Università Cattolica del Sacro Cuore (Milano, Brescia, Piacenza, Cremona, Roma). Sono i numeri registrati in cinque giorni, tra presentazioni sulla piattaforma WebEx e dirette sui canali social @, da “Play the Future”, l’iniziativa dipromossa da lunedì 22 a venerdì 26 marzo. Le cinque giornate dell’a un’intensa attività di social media pari a 100 tra ...

Advertising

HuffPostItalia : Open Week Unicatt, da tutta Italia oltre 3mila e cinquecento universitari collegati per scoprire i corsi di laurea… - leggoit : Open Week #unicatt, da tutta Italia oltre 3mila e cinquecento universitari collegati per scoprire i corsi di... - Agenparl : Open Week Unicatt, da tutta Italia oltre 3mila e cinquecento universitari collegati per scoprire i corsi di laurea… - MrLyJay : RT @novaradio_s: ?? Ora disponibile il nuovo episodio di #BookofTheWeek. ?? ?? - writermatts : RT @novaradio_s: ?? Ora disponibile il nuovo episodio di #BookofTheWeek. ?? ?? -