NieR Replicant ver 1 22474487139 - prova

(Di lunedì 29 marzo 2021) Annunciato nel corso di un livestream dello scorso marzo per l'occasione del decimo anniversario diver.1.22 è stato definito dal producer della serie, Yousuke Saito, una "versione aggiornata" del titolo originale, a metà tra remake e remastered. La redazione di Eurogamer.it ha avuto l'occasione di giocare in anteprima il titolo e vi parleremo oggi delle nostre prime impressioni, basate su un'esperienza che per durata si attesta intorno alla ventina di ore di gioco, corrispondenti a poco più della prima metà dell'avventura. Stando alle dichiarazioni ufficiali,ver.1.22 conterrà elementi inediti rispetto alla sua versione originale che, ricordiamo, non è mai stata pubblicata ufficialmente fuori dal Giappone, a differenza diGestalt, una versione ...