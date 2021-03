Nestorovski cacciato dalla Macedonia | l’incredibile caso

Advertising

Iliaè statodal ritiro della Nazionale macedone per aver proferito diversi insulti davanti alla telecamera dopo il gol segnato contro il Liechtenstein. Il giocatore dopo la partita su ...Finestra internazionale da dimenticare per Ilija, che farà ritorno a Udine prima del tempo: l'attaccante della Macedonia è statodal ritiro della nazionale dopo aver rivolto degli insulti a favore di telecamera dopo il gol ...Dopo il gol al Lichtstenstein, Nestorovski si scaglia contro la telecamera con insulti vari. Non bastano le scuse, il ct della Macedonia lo esclude dal ritiro ...Ilia Nestorovski torna prima a Udine: l'attaccante macedone è stato cacciato dal ct della nazionale Angelovski per alcuni insulti ...