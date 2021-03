MotoGP, il Qatar ed un 2021 da profondo Rosso (Di lunedì 29 marzo 2021) Comincia bene il 2021 della MotoGP in quel del Qatar, dove tra l’altro correremo anche la prossima settimana (cioè questa). La gara di domenica ha dato lo spettacolo giusto, ed un vincitore meritevole ma difficile da diagnosticare. E soprattutto ha visto molto Rosso, sarà forse per quelle Ducati che sfrecciavano il rettilineo come dei missili? C’era d’aspettarselo, in un weekend da profondo Rosso. Ma non c’è solo Ducati nel microcosmo della classe regina, sono tante le cose che mi fan pensare. Cerco di dare ordine in queste poche righe, anche in prospettiva di una stagione che, speriamo, rimanga ad alto contenuto di emozioni. GP Qatar: gara MotoGP MotoGP, dopo il Qatar il 2021 è ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 29 marzo 2021) Comincia bene ildellain quel del, dove tra l’altro correremo anche la prossima settimana (cioè questa). La gara di domenica ha dato lo spettacolo giusto, ed un vincitore meritevole ma difficile da diagnosticare. E soprattutto ha visto molto, sarà forse per quelle Ducati che sfrecciavano il rettilineo come dei missili? C’era d’aspettarselo, in un weekend da. Ma non c’è solo Ducati nel microcosmo della classe regina, sono tante le cose che mi fan pensare. Cerco di dare ordine in queste poche righe, anche in prospettiva di una stagione che, speriamo, rimanga ad alto contenuto di emozioni. GP: gara, dopo ililè ...

