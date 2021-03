MotoGp: Buona la prima per Aprilia in attesa di Dovizioso (Di lunedì 29 marzo 2021) La prima gara in Qatar della stagione 2021 ha mostrato un ottima Aprilia in grado nelle prime battute di stare nel gruppetto dei primi, ma perdendo terreno nel corso delle tornate. Alex Espargarò, ottimo interprete della moto di Noale, ha concluso a 6 secondi dalla vetta, un tempo non ancora soddisfacente ma sicuramente un passo avanti rispetto a quello della scorsa stagione. La partenza è stata veramente fulminea, seconda soltanto a quella delle Ducati che hanno occupato immediatamente le prime 4 posizioni. Nel corso dei giri però sono emersi dei problemi di guidabilità a serbatoio pieno che hanno fatto perdere terreno al 31 enne spagnolo. Da metà gara la situazione è migliorata, un pò come successo per la Suzuki e Alex ha pian piano superato gli avversari che lo precedevano tagliando il traguardo in 7ma posizione. Di contro va registrata la ... Leggi su italiasera (Di lunedì 29 marzo 2021) Lagara in Qatar della stagione 2021 ha mostrato un ottimain grado nelle prime battute di stare nel gruppetto dei primi, ma perdendo terreno nel corso delle tornate. Alex Espargarò, ottimo interprete della moto di Noale, ha concluso a 6 secondi dalla vetta, un tempo non ancora soddisfacente ma sicuramente un passo avanti rispetto a quello della scorsa stagione. La partenza è stata veramente fulminea, seconda soltanto a quella delle Ducati che hanno occupato immediatamente le prime 4 posizioni. Nel corso dei giri però sono emersi dei problemi di guidabilità a serbatoio pieno che hanno fatto perdere terreno al 31 enne spagnolo. Da metà gara la situazione è migliorata, un pò come successo per la Suzuki e Alex ha pian piano superato gli avversari che lo precedevano tagliando il traguardo in 7ma posizione. Di contro va registrata la ...

