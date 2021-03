Milan, ridotta la squalifica di Rebic: ci sarà contro la Sampdoria (Di lunedì 29 marzo 2021) Il Milan può sorridere: è stata ridotta a una giornata la squalifica di Ante Rebic. Il croato ci sarà contro la Sampdoria Ante Rebic ci sarà contro la Sampdoria. Il Giudice Sportivo ha infatti ridotto la squalifica dell’attaccante del Milan da due a una giornata, inserendo un’ammenda da 15mila euro. Dopo aver saltato dunque la gara con la Fiorentina, l’ex Eintracht torna a disposizione di Pioli dopo l’espulsione per frasi irriguardose verso l’arbitro ricevuta contro il Napoli. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 29 marzo 2021) Ilpuò sorridere: è stataa una giornata ladi Ante. Il croato cilaAntecila. Il Giudice Sportivo ha infatti ridotto ladell’attaccante delda due a una giornata, inserendo un’ammenda da 15mila euro. Dopo aver saltato dunque la gara con la Fiorentina, l’ex Eintracht torna a disposizione di Pioli dopo l’espulsione per frasi irriguardose verso l’arbitro ricevutail Napoli. Leggi su Calcionews24.com

Advertising

AntoVitiello : Squalifica ridotta per Ante #Rebic. L'attaccante del #Milan ci sarà contro la #Sampdoria - PBPcalcio : Accolto il ricorso per #Rebic: squalifica ridotta da 2 a 1 giornata #Milan - gilnar76 : #Milan, ridotta la squalifica di Rebic: ci sarà con la Sampdoria #7champions #Acm #Acmilan #Milanisti #Milannews… - susydigennaro : RT @napolimagazine: MILAN - Ricorso Rebic, ridotta la squalifica, sarà a disposizione per la gara con la Sampdoria - sparklylouis : RT @AntoVitiello: Squalifica ridotta per Ante #Rebic. L'attaccante del #Milan ci sarà contro la #Sampdoria -