Lucifer 5 | comunicata la data dei nuovissimi episodi

Leggi su zon

(Di lunedì 29 marzo 2021) L’attesa dei fan di5 sembra essere terminata. La seconda parte della stagione numero cinque avrebbe un giorno di partenza. Sulla piattaforma Netflix infatti, spunta laSe il finale della stagione numero quattro diha lasciato qualche fan con l’amaro in bocca, niente paura,5 è dietro l’angolo. La notizia in poche ore ha fatto il giro del web, la seguitissima serie avrebbe finalmente ladi lancio della nuova stagione, la quinta. A mandare il fandom della serie letteralmente in visibilio è il recente aggiornamento del catalogo Netflix. Sulla piattaforma di streaming infatti,5 spunta con unadi lancio. La scheda di presentazione di serie, porta come giorno il 28 maggio. Un appuntamento alle porte che ha ...