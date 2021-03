L' odissea giudiziaria dell' ex sindaco Vignali Indagini infinite | il ministero deve risarcirlo

Leggi su ilgiornale

(Di lunedì 29 marzo 2021) Fabrizio Boschi Il fascicolo a suo carico rimasto aperto 10 anni. Ma il limite è di 18 mesi Ecco il classico caso di malagiustizia che prima rovina le persone e poi, fuori tempo massimo, le riabilita. È la storia di ordinaria ingiustizia'exdi Parma Pietro(Forza Italia), 52 anni, il cui calvario giudiziario è iniziato nel 2010 (erada tre anni) con il suo coinvolgimento nelle inchieste sulla corruzione in Comune, che ne determinò le dimissioni, per concludersi a marzo 2020 con l'archiviazionee accuse mosse al primo cittadino. Oggi, dopo la riabilitazione, la Corte di appello di Bologna stabilisce per lui, per l'ex assessorea sua giunta Giovanni Paolo Bernini e per l'ex segretario generale del Comune anche un risarcimento da parte ...