Liguria, la protesta del parroco: non benedice gli ulivi dopo la decisione sulle coppie omosessuali. "Scelta per suscitare riflessione" (Di lunedì 29 marzo 2021) Nessuna benedizioni degli ulivi della Domenica delle Palme. È la protesta messa in atto da Don Giulio Mignani, prete ligure che amministra una decine di parrocchie, dopo il pronunciamento della Congregazione per dottrina della fede che ha negato la benedizione alle unioni omosessuali. Una Scelta, spiega all'Adnkronos, per "suscitare una riflessione" su un documento che "ha provocato tanto dolore tra le persone Lgbt della comunità cattolica e anche in me". Don Giulio Mignani ha reso nota la sua decisione ieri, al termine della celebrazione a Bonassola: durante la predica ha espresso la sua posizione ricevendo l'applauso dei fedeli. "Sto ricevendo tante chiamate di approvazione – racconta all'Adnkronos don Giulio. La chiamata di una signora di Roma che ...

