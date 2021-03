Le lire stanno diventando un patrimonio: questa moneta da 100 lire vale più di un iPhone (Di lunedì 29 marzo 2021) Alcune monete antiche sono diventate con il tempo un vero patrimonio. Una rara moneta da 100 lire vale quasi il doppio di un iPhone Collezione monete (Instagram)La numismatica è una materia a cui, con il passare del tempo, si stanno appassionando sempre più persone. Nello specifico, consiste appunto dello studio meticoloso delle monete. Spesso viene identificata anche nel collezionismo delle stesse, in quanto diversa gente apprezza il fatto di detenerne di tutti i tipi. Alcune sono rarissime, altre meno, infatti il valore di ciascuna può oscillare in maniera considerevole. Innanzitutto c’è da considerare il materiale con cui sono prodotte infatti, come facilmente immaginabile, una moneta d’oro senz’altro avrà un costo più alto rispetto ... Leggi su kronic (Di lunedì 29 marzo 2021) Alcune monete antiche sono diventate con il tempo un vero. Una rarada 100quasi il doppio di unCollezione monete (Instagram)La numismatica è una materia a cui, con il passare del tempo, siappassionando sempre più persone. Nello specifico, consiste appunto dello studio meticoloso delle monete. Spesso viene identificata anche nel collezionismo delle stesse, in quanto diversa gente apprezza il fatto di detenerne di tutti i tipi. Alcune sono rarissime, altre meno, infatti il valore di ciascuna può oscillare in maniera considerevole. Innanzitutto c’è da considerare il materiale con cui sono prodotte infatti, come facilmente immaginabile, unad’oro senz’altro avrà un costo più alto rispetto ...

