La repressione del regime birmano è sempre più sanguinosa (Di lunedì 29 marzo 2021) Due membri permanenti del Consiglio di sicurezza dell’Onu hanno partecipato alla sfilata di un esercito golpista e autore di un massacro. Le aziende straniere continuano a versare soldi al regime. Bisogna cambiare direzione subito. Leggi Leggi su internazionale (Di lunedì 29 marzo 2021) Due membri permanenti del Consiglio di sicurezza dell’Onu hanno partecipato alla sfilata di un esercito golpista e autore di un massacro. Le aziende straniere continuano a versare soldi al. Bisogna cambiare direzione subito. Leggi

Advertising

gennaromigliore : La reazione del Governo Cinese all’annuncio di sanzioni UE a funzionari coinvolti nella violenta repressione degli… - JacZan : Non si può essere complici del regime birmano. Di @pierrehaski. - AlessandroFanet : RT @fattoquotidiano: Sua sorella Loujain ha scontato 3 anni nelle celles audite per aver difeso il diritto delle donne a guidare l’automobi… - fattoquotidiano : Sua sorella Loujain ha scontato 3 anni nelle celles audite per aver difeso il diritto delle donne a guidare l’autom… - PippoPezzino : @HuffPostItalia Settarismo,repressione militare e apparato coercitivo del regime. È più forte di lui-anche in Bahre… -