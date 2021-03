Italia | Grifo non può andare in Lituania con il gruppo per le restrizioni in Germania

Advertising

Commenta per primo Vincenzonon partirà per la Lituania , dove l'giocherà il prossimo turno delle qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022, e tornerà subito a Friburgo . Non è un infortunio a togliere l'esterno dai ...... taluni 'outsider', come' Ciccio' Caputo, arrivato in serie A a trent'anni, o Vincenzo, che ... Fece parte della spedizione di'90, ma era chiuso da giocatori del calibro di Baggio, Vialli, ...Vincenzo Grifo non sarà insieme al resto dei compagni della Nazionale italiana per la sfida di mercoledì in casa della Lituania (ore 20.45). L'attaccante, ...Non partirà per la Lituania Vincenzo Grifo, ma rientrerà subito a Friburgo. La decisione è maturata di comune accordo con lo staff di Mancini e non ha nulla a che vedere con infortuni o problemi ...