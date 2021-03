Gabriel Garko, spunta una presunta lettera di Teodosio Losito contro lui: “Arido, ai provini ti schifavano, atteggiamenti da mign” (Di martedì 30 marzo 2021) Gabriel Garko è al centro della presunta lettera che ha scritto Teodosio Losito (in tempi non sospetti e lontano dall’ombra dell’AresGate) che è stata divulgata da Alberto Tarallo fra le pagine del Corriere. Nella lettera Teodosio Losito avrebbe rivolto a Gabriel Garko parole dure come “nessuno ti voleva”, “ai provini ti schifavano” e “Alberto Tarallo, ndr ti ha mascolinizzato”. “Caro Gabriel… ai provini ti schifavano, non interessavi, non bastava essere il più bello d’Italia. Non ti voleva nessuno, noi per te abbiamo messo a rischio il nostro lavoro. Alberto ti ha mascolinizzato. Sei una persona molto arida. Hai ... Leggi su biccy (Di martedì 30 marzo 2021)è al centro dellache ha scritto(in tempi non sospetti e lontano dall’ombra dell’AresGate) che è stata divulgata da Alberto Tarallo fra le pagine del Corriere. Nellaavrebbe rivolto aparole dure come “nessuno ti voleva”, “aiti” e “Alberto Tarallo, ndr ti ha mascolinizzato”. “Caro… aiti, non interessavi, non bastava essere il più bello d’Italia. Non ti voleva nessuno, noi per te abbiamo messo a rischio il nostro lavoro. Alberto ti ha mascolinizzato. Sei una persona molto arida. Hai ...

