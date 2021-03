Elisabetta di Uomini e Donne | chi è | cognome | età | che lavoro fa | Instagram | Luca

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 29 marzo 2021) Tutto pronto per il classico appuntamento del pomeriggio di Canale 5 con. Oggi al centro dello studio, il cavaliere che sta uscendo cone Angela.di: chi è,, età, chefaSimone è nata il 27 ottobre, classe 1985, a Samarate, in provincia di Varese. Vive a Milano e ha sempre avuto una grande passione per la moda. Ha studiato grafica pubblicitaria e pubblicità presso l’istituto IPSC Giovanni Falcone e nella vita è un’imprenditrice. Ha creato un proprio brand di abbigliamento e ha coniugato la passione e ildi: ...