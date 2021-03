**Egitto: Canale di Suez, liberata la portacontainer** (Di lunedì 29 marzo 2021) Il Cairo, 29 mar. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) – E’ stata disincagliata la portacontainer Ever Given che si era bloccata martedì nel Canale di Suez. Lo ha reso noto il fornitore di servizi per il trasporto marittimo Inchcape Shipping, precisando che la nave è stata rimessa a galla alle 4.30 di questa mattina. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 29 marzo 2021) Il Cairo, 29 mar. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) – E’ stata disincagliata la portacontainer Ever Given che si era bloccata martedì neldi. Lo ha reso noto il fornitore di servizi per il trasporto marittimo Inchcape Shipping, precisando che la nave è stata rimessa a galla alle 4.30 di questa mattina. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

