Cyberpunk 2077: ecco la patch 1.2. Cosa cambia? (Di lunedì 29 marzo 2021) CD Projekt ha pubblicato la lista completa dei cambiamenti che saranno apportati a Cyberpunk 2077 con l’arrivo della patch 1.2. Con oltre 500 interventi notiamo subito un’aggiunta particolarmente interessante: l’attivazione del ray tracing su GPU AMD, una novità che fa da viatico anche all’update per le console next-gen. L’azienda assicura che l’update è “in arrivo molto presto per PC, console e Stadia”. Lo slittamento è avvenuto a causa dell’attacco hacker subito, con tanto di ransomware a bloccare il lavoro degli sviluppatori. Mentre il primo focus sull’update si concentrava sui cambiamenti apportati alle dinamiche del gioco, questo è focalizzato sui problemi riscontrati dagli utenti che saranno corretti. Questo il changelog completo della patch 1.2 ... Leggi su helpmetech (Di lunedì 29 marzo 2021) CD Projekt ha pubblicato la lista completa deimenti che saranno apportati acon l’arrivo della1.2. Con oltre 500 interventi notiamo subito un’aggiunta particolarmente interessante: l’attivazione del ray tracing su GPU AMD, una novità che fa da viatico anche all’update per le console next-gen. L’azienda assicura che l’update è “in arrivo molto presto per PC, console e Stadia”. Lo slittamento è avvenuto a causa dell’attacco hacker subito, con tanto di ransomware a bloccare il lavoro degli sviluppatori. Mentre il primo focus sull’update si concentrava suimenti apportati alle dinamiche del gioco, questo è focalizzato sui problemi riscontrati dagli utenti che saranno corretti. Questo il changelog completo della1.2 ...

GameXperienceIT : Da Splinter Cell a Cyberpunk 2077, tutti i videogiochi in cui doppia Luca Ward - HelpMeTechNow : CD Projekt ha pubblicato la lista completa dei cambiamenti che saranno apportati a Cyberpunk 2077 con l'arrivo dell… - MondoXbox : Cyberpunk 2077: note complete per la Patch 1.2, arriverà molto presto - ScreenplayersIT : Maggiori dettagli sulla patch 1.2 per CyberPunk 2077 - questa sembra bella carica di fixes! ?? - infoitscienza : Cyberpunk 2077 sta per aggiornarsi alla patch 1.2: praticamente un gioco nuovo! -