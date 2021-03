Covid | Salvini | “Impensabile tenere tutto chiuso indipendentemente da dati”

(Di lunedì 29 marzo 2021) Confronto in videoconferenza tra Matteoe i governatori della Lega. Al centro del colloquio, le prospettive per vaccini, riaperture e spostamenti. Dopo Pasqua,ha ribadito che “e fermodaisanitari è” anche perché appare assurdo “vietare gli spostamenti in Italia e consentire vacanze all’estero”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Dopo Pasqua,ha ribadito che "tenere tutto chiuso e fermo indipendentemente dai dati sanitari è impensabile", anche perché appare assurdo "vietare gli spostamenti in Italia e consentire ..."La lotta alè una guerra e non la puoi fare se c'è una parte della politica che dice 'il prossimo weekend riapriamo tutto'. Il nostro appello al leader della Legaè basta con le ...Raggiungeremo una zona di sicurezza sul fronte dei contagi solo a maggio, quando sarà possibile ripristinare la fascia gialla per le Regioni. La riapertura delle scuole prevista dopo ...Covid, Boccia: La Lombardia è in ginocchio ha bisogno aiuto, è nella stessa condizione della Calabria e va aiutata" ...