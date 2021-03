Covid, nel Casertano dodici morti in 24 ore ma diminuiscono i positivi attuali (Di lunedì 29 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – Diminuisce su base giornaliera il numero di persone attualmente positive nel Casertano, complice il boom di guariti delle ultime 24, ma resta alto il numero delle vittime: 12 quelle registrare dal report diffuso oggi dall’Asl di Caserta, che porta il conto totale delle persone decedute causa Covid da inizio pandemia (marzo 2020) a 928. Sono incoraggianti invece i dati sull’andamento della curva: 359 i guariti nelle ultime 24 ore a fronte di 130 nuovi casi di Coronavirus, per un numero di positivi attuali di 7127 (241 in meno di ieri), con l’indice di positività che resta alto, pari al 12,42% (1046 i tamponi effettuati). Numeri ancora molti elevati in decine di Comuni del Casertano, molti dei quali medio-piccoli, come Macerata Campania, 158 ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 29 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – Diminuisce su base giornaliera il numero di persone attualmente positive nel, complice il boom di guariti delle ultime 24, ma resta alto il numero delle vittime: 12 quelle registrare dal report diffuso oggi dall’Asl di Caserta, che porta il conto totale delle persone decedute causada inizio pandemia (marzo 2020) a 928. Sono incoraggianti invece i dati sull’andamento della curva: 359 i guariti nelle ultime 24 ore a fronte di 130 nuovi casi di Coronavirus, per un numero didi 7127 (241 in meno di ieri), con l’indice dità che resta alto, pari al 12,42% (1046 i tamponi effettuati). Numeri ancora molti elevati in decine di Comuni del, molti dei quali medio-piccoli, come Macerata Campania, 158 ...

Advertising

raistolo : ISTC-CNR sta conducendo uno studio su “VACCINI E FIDUCIA nel contesto della pandemia COVID-19”, e potete contribuir… - fattoquotidiano : A Londra zero morti Covid per la prima volta da sei mesi. Nel Regno Unito inizia l’allentamento delle restrizioni - fattoquotidiano : ZERO MORTI DA COVID Qui per la prima volta da settembre - trshgndr : ho appena visto una studentessa di legge difendere chi esce e se ne sbatte delle regole covid una studentessa di… - daniela_fabbi : RT @cirfood: 'I pasti non consumati nel ristorante aziendale di BVLGARI saranno donati alle famiglie in difficoltà, grazie a un accordo con… -