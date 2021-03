Covid: 12.916 positivi, 417 le vittime (Di lunedì 29 marzo 2021) Sono 12.916 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, per un totale da febbraio scorso di 3.544.957. Ieri i casi erano stati 19.611. Secondo i dati del ministero della Salute, ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di lunedì 29 marzo 2021) Sono 12.916 ial test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, per un totale da febbraio scorso di 3.544.957. Ieri i casi erano stati 19.611. Secondo i dati del ministero della Salute, ...

