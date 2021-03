Corte tedesca congela il Recovery | che succede adesso?

(Di lunedì 29 marzo 2021) Si scriveFund, si legge strada in salita. L’ultimo ostacolo – in ordine di tempo – arriva nientemeno dalla Germania che – insieme a Francia e Italia è sicuramente tra i Paesi che maggiormente lo hanno sostenuto. Dopo il semaforo verde del Bundestag e il varo del Bundesrat che aveva approvato in via definitiva la partecipazione al programma di aiuti da 750 miliardi pensato per risollevare le economie dei Paesi membri fiaccate da oltre un anno di pandemia, a guastare momentaneamente la festa ci ha pensato laSupremache ha sospeso l’iter di approvazione della legge di ratifica delFund. Prima della firma del presidente della Repubblica Frank-Walter Steinmeier, I giudici di Karlsruhe – balzati agli onori della cronaca nei mesi scorsi per essere intervenuti già sul ...

In Europa si continua a far confusione. Non solo i 750 miliardi del Recovery Fund non sono ancora stati spesi ma la Corte Costituzionale tedesca ne ha anche bloccato la ratifica, quindi l'assegnazione ai Paesi. Nonostante tutto questo, e pur non avendo visto ad oggi neanche un euro, Italia e Francia già chiedono lo ...I dati parlano chiaro: la seconda e terza ondata potrebbero frenare il Pil al 3,5% di crescita nel 2021, mentre il deficit potrebbe raggiungere il 10,2% del prodotto interno lordo, circa 175 miliardi.La portavoce del braccio esecutivo spiega che il problema non è tanto la validità dello strumento, ma l'aumento del bilancio proprio dell'Ue, che potrebbe implicare assunzioni di oneri per il debito d ...