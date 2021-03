Baudo: “Vaime primo della classe, triste come tutti gli umoristi’ (Di lunedì 29 marzo 2021) “Era un primo della classe, un grande, davvero un numero uno: non c’è dubbio”. Pippo Baudo ricorda così all’Adnkronos l’amico e compagno di tante trasmissioni tv e teatrali, coautore fra l’altro assieme a Jaja Fiastri di “L’uomo che inventò la televisione”, spettacolo andato in scena anche al Sistina di Roma, per la regia di Pietro Garinei, dove il presentatore siciliano ripercorreva la sua lunga carriera in tv. “Eravamo molto amici – tiene a sottolineare Baudo – Lui era veramente un grande autore, un grande umorista e come tutti i i grandi umoristi era tristissimo di carattere. Quando in salotto presentavamo qualche lavoro a lui, a Italo Terzoli e a Marcello Marchesi, dicevamo scherzando fra noi: ‘se a Vaime non piace, avrà senz’altro successo! ... Leggi su italiasera (Di lunedì 29 marzo 2021) “Era un, un grande, davvero un numero uno: non c’è dubbio”. Pipporicorda così all’Adnkronos l’amico e compagno di tante trasmissioni tv e teatrali, coautore fra l’altro assieme a Jaja Fiastri di “L’uomo che inventò la televisione”, spettacolo andato in scena anche al Sistina di Roma, per la regia di Pietro Garinei, dove il presentatore siciliano ripercorreva la sua lunga carriera in tv. “Eravamo molto amici – tiene a sottolineare– Lui era veramente un grande autore, un grande umorista ei i grandi umoristi era tristissimo di carattere. Quando in salotto presentavamo qualche lavoro a lui, a Italo Terzoli e a Marcello Marchesi, dicevamo scherzando fra noi: ‘se anon piace, avrà senz’altro successo! ...

