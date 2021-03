Addio Buffon, stavolta è finita: lascia il calcio a giugno? (Di lunedì 29 marzo 2021) La Juventus potrebbe dire Addio a Gigi Buffon a fine stagione, stavolta sembra proprio che l’avventura del portierone sia finita. Addio Buffon (Getty Images)Si era parlato a lungo della possibilità di vedere ancora Supergigi giocare per qualche altra stagione, magari per centrare dei record e dimostrare di essere ancora all’altezza nonostante i 43 anni compiuti a gennaio. Il feeling con i bianconeri non è mai mancato, lo dimostra anche la sua grinta portata dalla panchina e quelle urla mentre rimbomba l’inno all’Allianz prima di ogni partita. LEGGI ANCHE >>> Addio a Dybala e Bentancur Per lui quest’anno però ci sono state poche soddisfazioni, se non la straordinaria prestazione di Barcellona dove la Juve si illudeva di essere all’altezza ... Leggi su altranotizia (Di lunedì 29 marzo 2021) La Juventus potrebbe direa Gigia fine stagione,sembra proprio che l’avventura del portierone sia(Getty Images)Si era parlato a lungo della possibilità di vedere ancora Supergigi giocare per qualche altra stagione, magari per centrare dei record e dimostrare di essere ancora all’altezza nonostante i 43 anni compiuti a gennaio. Il feeling con i bianconeri non è mai mancato, lo dimostra anche la sua grinta portata dalla panchina e quelle urla mentre rimbomba l’inno all’Allianz prima di ogni partita. LEGGI ANCHE >>>a Dybala e Bentancur Per lui quest’anno però ci sono state poche soddisfazioni, se non la straordinaria prestazione di Barcellona dove la Juve si illudeva di essere all’altezza ...

Advertising

Gazzetta_it : #Buffon a maggio via dalla #Juventus Addio al calcio o ultimo valzer in una big? #calciomercato - capuanogio : ?? #Buffon si è sentito poco coinvolto in questa stagione alla #Juventus e pensava di fare qualche presenza in più.… - TuttoMercatoWeb : Buffon, ultimo giro. Gazzetta dello Sport: 'Via dalla Juve. Addio al calcio senza un grande club?' - SPalermo91 : RT @NonSoloJuve: ??”#Perin o #Audero per sostituire #Buffon qualora si realizzerà il suo secondo addio alla Juventus.” [gazzetta dello spo… - angiuoniluigi : RT @GoalItalia: Buffon ad un bivio: può lasciare la Juve per essere protagonista altrove o per dire addio al calcio giocato [?? Gazzetta del… -