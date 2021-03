Viabilità Roma Regione Lazio del 28-03-2021 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 28 marzo 2021)28 MARZOORE 13:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI CONTINUA A MANTENERSI SCORREVOLE IL TRAFFICO SULL’INTERA RETE VIARIA DELLASULLA PONTINA PROROGATI FINO AL 16 APRILE I LAVORI TRA I KM 46 E 43 CIRCA, SIAMO ALL’ALTEZZA DI APRILIA; SUL TRATTO INTERESSATO DISPOSTA LA CHIUSURA ALTERNATA DELLE CORSIE DI MARCIA SIA IN DIREZIONESIA LATINA. OGGI NUOVA INTERRUZIONE SULLA LINEA C DELLA METROPOLITANA, LA CIRCONE E’ QUINDI INTERROTTA FINO AL TERMINE DEL SERVIZIO E I TRENI SOSTITUITI DALLE LINEE BUS MC ED MC3; RICORDIAMO CHE IL PROVVEDIMENTO, ATTIVO FINO AL 9 MAGGIO SOLO NEI FINE SETTIMANA, SI E’ RESO NECESSARIO AL FINE DI ...