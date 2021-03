Valeria Marini concorrente di Supervivientes (Di domenica 28 marzo 2021) Valeria Marini Se i reality italiani ai quali partecipare sono finiti, Valeria Marini non si dà per vinta. E sbarca in Spagna. La diva del Bagaglino sarà una delle concorrenti di Supervivientes, l’Isola dei Famosi spagnola. Dopo aver rifiutato lo scorso anno per (ri)partecipare al GF Vip, questa volta Valeria ha capitolato accettando di catapultarsi nuovamente sulle spiagge dell’Honduras. In Italia, Valeria è stata guest star nel 2008 e nel 2018 e concorrente della versione all stars del 2012. Anche se in passato ha lavoricchiato in Spagna (spagnolo era Bigas Luna il regista che la diresse in Bambola), Oltre i Pirenei non è famosa al pari – o quasi – di ex naufraghe di Telecinco come Paola Caruso o Elisa De Panicis. Paradossalmente però in senso ... Leggi su davidemaggio (Di domenica 28 marzo 2021)Se i reality italiani ai quali partecipare sono finiti,non si dà per vinta. E sbarca in Spagna. La diva del Bagaglino sarà una delle concorrenti di, l’Isola dei Famosi spagnola. Dopo aver rifiutato lo scorso anno per (ri)partecipare al GF Vip, questa voltaha capitolato accettando di catapultarsi nuovamente sulle spiagge dell’Honduras. In Italia,è stata guest star nel 2008 e nel 2018 edella versione all stars del 2012. Anche se in passato ha lavoricchiato in Spagna (spagnolo era Bigas Luna il regista che la diresse in Bambola), Oltre i Pirenei non è famosa al pari – o quasi – di ex naufraghe di Telecinco come Paola Caruso o Elisa De Panicis. Paradossalmente però in senso ...

Advertising

zazoomblog : Valeria Marini concorrente di un reality spagnolo: ecco quale - #Valeria #Marini #concorrente #reality… - 3_NuMeRoTrE_3 : RT @Gif_di_Tina: #Amici20 Livello ballo Rosa col vento=Valeria Marini che scende le scale col velo e stacca di schiena - Mattiabuonocore : Valeria Marini ha finito in reality in Italia e sbarca in Spagna... Poco tempo fa su Telecinco dicevano di lei: 'd… - zazoomblog : Valeria Marini concorrente di un reality spagnolo: ecco quale - #Valeria #Marini #concorrente #reality - carmenmirandaib : RT @Gif_di_Tina: #Amici20 Livello ballo Rosa col vento=Valeria Marini che scende le scale col velo e stacca di schiena -