Truffa via sms, occhio allo smishing: cos’è e come difendersi (Di domenica 28 marzo 2021) L’obiettivo dello smishing è lo stesso di altri tipi di truffe, come il phishing: raccogliere cioè dati riservati e ottenere denaro illegalmente. In che modo avviene la Truffa? Attraverso un sms. Sono numerosissimi i clienti di istituti di credito con operatività in home banking vittime di transazioni fraudolente, movimentate attraverso sofisticate tecniche di smishing: da dicembre ad oggi sono state moltissime le denunce ricevute dalla Polizia Postale da parte di cittadini che sono stati colpiti da questo fenomeno, per un importo complessivo di quasi 500.000 euro frodati. Il fenomeno, in continua evoluzione, si realizza generalmente in due passaggi. L’utente riceve un messaggio sms, apparentemente inviato dalla propria Banca, contenente avvisi di movimentazioni sospette o problemi di accesso al servizio dell’home ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 28 marzo 2021) L’obiettivo delloè lo stesso di altri tipi di truffe,il phishing: raccogliere cioè dati riservati e ottenere denaro illegalmente. In che modo avviene la? Attraverso un sms. Sono numerosissimi i clienti di istituti di credito con operatività in home banking vittime di transazioni fraudolente, movimentate attraverso sofisticate tecniche di: da dicembre ad oggi sono state moltissime le denunce ricevute dalla Polizia Postale da parte di cittadini che sono stati colpiti da questo fenomeno, per un importo complessivo di quasi 500.000 euro frodati. Il fenomeno, in continua evoluzione, si realizza generalmente in due passaggi. L’utente riceve un messaggio sms, apparentemente inviato dalla propria Banca, contenente avvisi di movimentazioni sospette o problemi di accesso al servizio dell’home ...

Advertising

Marialuisamean1 : RT @Adnkronos: #Truffa via sms, occhio allo smishing: cos'è e come difendersi - Adnkronos : #Truffa via sms, occhio allo smishing: cos'è e come difendersi - Malinc0mico : @INPS_it Sotto un avviso importante come un tentativo di truffa agli anziani c'è gente che chiede altri cazzi...i… - C0d3r_ : La mia BRUTTA STORIA con #TIMEBROS e un LADRO di CARTE di CREDITO - fabioc29 : @Chiaramilanista @elliott_il @GFI65 Io non odio nessuno. Ma se uno è condannato in via definita per truffa, non può… -