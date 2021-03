Stefano, giovane fisico di Seriate: “Ricerco astroparticelle al Gran Sasso Science Institute” (Di domenica 28 marzo 2021) Ci sono storie che è particolarmente bello raccontare. Sono le storie in cui la passione e l’impegno fanno la differenza e permettono di costruire la propria strada: quando i protagonisti sono giovani di talento diventano motivo di speranza per il Paese e di orgoglio per il territorio. È il caso di Stefano Ghislandi, giovane fisico nato e cresciuto a Seriate, laureato in fisica alla Bicocca di Milano con 110 e lode, che oggi – a soli 25 anni – sta svolgendo il dottorato di ricerca al Gran Sasso Science Institute (GSSI), istituto di ricerca e di alta formazione di livello internazionale. Lo abbiamo intervistato chiedendogli di raccontarci il suo percorso e come sta andando questa esperienza. Com’è nata la sua passione per la fisica? Sin da piccolo ho ... Leggi su bergamonews (Di domenica 28 marzo 2021) Ci sono storie che è particolarmente bello raccontare. Sono le storie in cui la passione e l’impegno fanno la differenza e permettono di costruire la propria strada: quando i protagonisti sono giovani di talento diventano motivo di speranza per il Paese e di orgoglio per il territorio. È il caso diGhislandi,nato e cresciuto a, laureato in fisica alla Bicocca di Milano con 110 e lode, che oggi – a soli 25 anni – sta svolgendo il dottorato di ricerca al(GSSI), istituto di ricerca e di alta formazione di livello internazionale. Lo abbiamo intervistato chiedendogli di raccontarci il suo percorso e come sta andando questa esperienza. Com’è nata la sua passione per la fisica? Sin da piccolo ho ...

