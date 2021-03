Spagna, meta privilegiata di turisti stranieri in fuga dai lockdown. Ma i residenti non possono spostarsi tra regioni (Di domenica 28 marzo 2021) La Spagna è diventata per molti turisti, specialmente francesi e tedeschi, la meta privilegiata per evadere dalle restrizioni locali. Il governo ha lasciato alle comunità autonome la possibilità di decidere sulla chiusura dei confini regionali, ma permette l’arrivo degli stranieri dal resto dell’Unione Europea. Questo ha creato quello che alcuni giornali definiscono un “paradosso”: agli spagnoli è vietato spostarsi tra le regioni, mentre i turisti possono scegliere una destinazione e approfittare dei servizi di alcune località dove le misure di contenimento sono più blande che in patria. Basta presentare un tampone negativo effettuato entro le 72 ore precedenti al viaggio ma solo da questo sabato è obbligatorio anche per chi arriva in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 28 marzo 2021) Laè diventata per molti, specialmente francesi e tedeschi, laper evadere dalle restrizioni locali. Il governo ha lasciato alle comunità autonome la possibilità di decidere sulla chiusura dei confini regionali, ma permette l’arrivo deglidal resto dell’Unione Europea. Questo ha creato quello che alcuni giornali definiscono un “paradosso”: agli spagnoli è vietatotra le, mentre iscegliere una destinazione e approfittare dei servizi di alcune località dove le misure di contenimento sono più blande che in patria. Basta presentare un tampone negativo effettuato entro le 72 ore precedenti al viaggio ma solo da questo sabato è obbligatorio anche per chi arriva in ...

