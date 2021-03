Sonego-Galan in tv | data | orario | canale e diretta streaming Masters 1000 Miami 2021

Leggi su sportface

(Di domenica 28 marzo 2021) Lorenzoha raggiunto il terzo turno deldie affronterà DanielRiveros. L’azzurro ha superato Bjorn Fratangelo con alcune difficoltà, ma in 2 set. Il colombiano, invece, ha eliminato Alex De Minaur contro pronostico, contando sul proprio carisma eccezionale: lotta durata 3 set e splendida vittoria.si sfideranno lunedì 29 marzo, come quinto incontro dalle ore 16.00 italiane (dopo Karatsev-Korda). Latelevisiva sarà offerta da Sky Sport (canali 201 e 204), con livefruibile tramite la piattaforma Sky Go. In alternativa, Sportface.it garantirà aggiornamenti e approfondimenti ai suoi lettori, per seguire l’andamento dell’incontro valevole per il ...