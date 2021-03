Seccate le Primule di Arcuri | un decreto annulla il bando

Leggi su ilfogliettone

(Di domenica 28 marzo 2021) E' stata messa una pietra tombale sulle “” di Domenico. Ora la notizia è ufficiale. Con una firma su unsono stati spazzati via i capannoni pensati per le vaccinazioni anti Covid-19, griffati Stefano Boeri e voluti dal Conte 2. Strutture che non solo non hanno mai visto la luce, ma che non hanno riscontrato neanche l'interesse da parte delle imprese per la partecipazione al relativo, definito “folle” dagli stessi addetti ai lavori. E così il neo commissario per l'emergenza Coronavirus, Francesco Paolo Figliuolo, ha firmato iln. 4 del 23 marzo 2021 con il quale “si ritiene necessario procedere all'mento della procedura di gara poiché, in ottemperanza agli obiettivi stabiliti nel nuovo Piano Vaccinale Anticovid del 13 marzo 2021, le strutture ...