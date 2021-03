Roma, caduta statua per Walter Rossi (Di domenica 28 marzo 2021) Squadra di vigili urbani e unità della polizia impegnate stamattina in piazza Walter Rossi attorno al monumento eretto in memoria del militante di sinistra ucciso il 30 settembre 1977 in uno dei più atroci episodi di violenza degli anni di piombo. Il monumento, infatti, sembra essersi staccato nella notte dal basamento che lo sorreggeva, invadendo il marciapiede lungo via della Camilluccia. L’area circostante è stata messa in sicurezza da operai che sono ancora al lavoro. Da un primo sommario esame, l’episodio sembrerebbe essere accidentale, visto che l’opera dello scultore Giuseppe Rogolino, raffigurante un meteorite dal quale emergono mani simbolo di energie giovanili, pesa diverse tonnellate e non presenterebbe segni evidenti di manomissione. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 28 marzo 2021) Squadra di vigili urbani e unità della polizia impegnate stamattina in piazzaattorno al monumento eretto in memoria del militante di sinistra ucciso il 30 settembre 1977 in uno dei più atroci episodi di violenza degli anni di piombo. Il monumento, infatti, sembra essersi staccato nella notte dal basamento che lo sorreggeva, invadendo il marciapiede lungo via della Camilluccia. L’area circostante è stata messa in sicurezza da operai che sono ancora al lavoro. Da un primo sommario esame, l’episodio sembrerebbe essere accidentale, visto che l’opera dello scultore Giuseppe Rogolino, raffigurante un meteorite dal quale emergono mani simbolo di energie giovanili, pesa diverse tonnellate e non presenterebbe segni evidenti di manomissione. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

Adnkronos : #Roma, caduta statua per #WalterRossi - GHERARDIMAURO1 : RT @GHERARDIMAURO1: PERICOLO ALBERI INCLINATI RAMI......IN PROSSIMA CADUTA, COMUNE DI ROMA NON INTERVENGONO, OSTIA VIA DELLE AZZORRE ALTEZZ… - GHERARDIMAURO1 : PERICOLO ALBERI INCLINATI RAMI......IN PROSSIMA CADUTA, COMUNE DI ROMA NON INTERVENGONO, OSTIA VIA DELLE AZZORRE AL… - PalaDanyela83 : Stavo guardando il meteo per i prossimi giorni, io così ???? Poi mi sono accorta che erano le previsioni meteo per R… - mirianagrassi1 : RT @PatriziaTenda: #StoLeggendo 'Declino e Caduta Impero Romano' di Eduard Gibbon, 6° volume: Turchi conquistan Gerusalemme e Egitto. Prime… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma caduta Roma, divelto il monumento per Walter Rossi (Lotta Continua) ucciso nel 1977 ... è stata realizzata l'anno dopo la morte dello studente e sistemata dal Comune di Roma in quella ... ma è difficile possa essere caduta se 28 marzo 2021 - 11:45

La Maria di Dante è speranza per l'umanità ferita dal Covid ... l'anonimo artista del mosaico absidale della Basilica di Santa Maria in Trastevere a Roma si era ... In Dante si riassume una feconda esperienza di vita: nel percorso di una persona caduta nel peccato, ...

Roma, caduta statua per Walter Rossi Adnkronos Boxe, polemiche per il pari tra Versaci e Faraoni: scatta il ricorso Nell'immaginario collettivo, il match di pugilato si chiude sempre quando uno dei due fighter cade a terra e l'arbitro inizia a contare ... che è disputato venerdì sera a Roma, si chiuda dopo appena ...

C- Sempre la solita Green Volley: Roma battuta, primato al sicuro La Green Volley non smette di correre. I ragazzi di Colasanti vincono ancora, per la sesta volta consecutiva in stagione, e mettono al riparo il loro primo posto dall'assalto della Roma XX. Cade in qu ...

... è stata realizzata l'anno dopo la morte dello studente e sistemata dal Comune diin quella ... ma è difficile possa esserese 28 marzo 2021 - 11:45... l'anonimo artista del mosaico absidale della Basilica di Santa Maria in Trastevere asi era ... In Dante si riassume una feconda esperienza di vita: nel percorso di una personanel peccato, ...Nell'immaginario collettivo, il match di pugilato si chiude sempre quando uno dei due fighter cade a terra e l'arbitro inizia a contare ... che è disputato venerdì sera a Roma, si chiuda dopo appena ...La Green Volley non smette di correre. I ragazzi di Colasanti vincono ancora, per la sesta volta consecutiva in stagione, e mettono al riparo il loro primo posto dall'assalto della Roma XX. Cade in qu ...