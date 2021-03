(Di domenica 28 marzo 2021), non rompere. O, come scrivi nei tuoi amabili messaggi: " don't bust our balls ". L'ex padrone della Roma, che l'ha tiranneggiata come un Weinstein qualsiasi , si è messo a cinguettare ...

Pagine Romaniste

, non rompere. O, come scrivi nei tuoi amabili messaggi: " don't bust our balls ". L'ex padrone della Roma, che l'ha tiranneggiata come un Weinstein qualsiasi , si è messo a cinguettare ...Ieri, davanti al Flaminio, è stato esposto uno striscione dei tifosi contro di lui: 'clown,zitto'Pallotta, non rompere. O, come scrivi nei tuoi amabili messaggi: “don’t bust our balls”. L’ex padrone della Roma, che l’ha tiranneggiata come un Weinstein qualsiasi, si è messo a cinguettare compulsiv ...Tutte le notizie della rassegna stampa giallorossa in un click CORRIERE DELLO SPORT – Kumbulla, a rischio lo sprint finale: possibile lesione al menisco. Pallotta stai sereno. LA GAZZETTA DELLO SPORT ...