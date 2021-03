Morte Guerini | il messaggio della Curva Nord della Lazio | “Ogni sorriso si è spento con te”

(Di domenica 28 marzo 2021) Arriva un bellissimoda partea ricordare il giovane DanielPrimavera biancoceleste, morto in incidente stradale a Roma i giorni scorsi. Questo il: “Ciao Daniel. È difficile, anzi impossibile, riuscire a trovare le giuste parole in un simile momento.frase sarebbe superflua, quasi inutile per descrivere ciò che mamma Michela, papà Danilo, tuo fratello Alessio e i tuoi amici stanno passando. Il destino ti ha portato via troppo presto dai tuoi affetti più cari. Scorrono ancora e fanno male le immagini di te ancora ...

Per il ministro della difesa Lorenzo, ascoltato l'estate scorsa in Commissione parlamentare ...e quelle della Repubblica Araba d'Egitto si sono inevitabilmente raffreddate dopo ladel ...FORMELLO - Ultima fatica della settimana per la Lazio, poi domenica di riposo e ritrovo lunedì. Sono stati giorni particolari per il lutto dopo ladel giovanee per la questione tamponi. Il lavoro però, anche senza il gruppo dei nazionali (8 partiti), va avanti. Inzaghi ha organizzato in mattinata un'amichevole con la Primavera ...La scomparsa di Daniel Guerini ha scosso tutto il mondo de calcio e quello biancoceleste in modo particolare. Il talento classe 2002 della primavera della Lazio si è spento pochi giorni ...Dal quotidiano Libero la triste stima annuale, che parte dalla tragedia occorsa al giovane calciatore della Lazio morto in un incidente probabilmente favorito o aggravato dalle tante buche che caratte ...