LIVE F1, GP Bahrain in DIRETTA: Bottas supera Leclerc, ma è un’ottima Ferrari! Grande Alonso (Di domenica 28 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA GARA DI MOTOGP DALLE 19.00 9° giro/56 Stroll supera Alonso e si prende la settima posizione. 9° giro/56 La Ferrari di Leclerc slitta, è in Grande difficoltà con le gomme. E ora alle sue spalle c’è anche Ricciardo… 9° giro/56 Norris attacca e questa volta supera Leclerc con una staccata all’interno in fondo al rettilineo. 8° giro/56 PAZZESCO! Norris attacca Leclerc! I due procedono affiancati per almeno tre curve! Il monegasco porta all’esterno l’inglese e conserva la posizione! Ma ora la Ferrari sta faticando tantissimo! 8° giro/56 Inizia a spingere Verstappen. Giro veloce e 1?7 su Hamilton. 7° giro/56 Max Verstappen è in testa con 1?4 su ... Leggi su oasport (Di domenica 28 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA GARA DI MOTOGP DALLE 19.00 9° giro/56 Strolle si prende la settima posizione. 9° giro/56 La Ferrari dislitta, è indifficoltà con le gomme. E ora alle sue spalle c’è anche Ricciardo… 9° giro/56 Norris attacca e questa voltacon una staccata all’interno in fondo al rettilineo. 8° giro/56 PAZZESCO! Norris attacca! I due procedono affiancati per almeno tre curve! Il monegasco porta all’esterno l’inglese e conserva la posizione! Ma ora la Ferrari sta faticando tantissimo! 8° giro/56 Inizia a spingere Verstappen. Giro veloce e 1?7 su Hamilton. 7° giro/56 Max Verstappen è in testa con 1?4 su ...

Advertising

SkySportF1 : ? Problemi per @SChecoPerez nel giro di ricognizione: partirà dalla pit lane LIVE ? - Formula1WM : Giro 8/57 - Norris ne ha di più ma Leclerc riesce per ora a tenere la posizione #BahrainGp #F1 - Formula1WM : Giro 7/57 - Norris attacca Leclerc... #BahrainGp #F1 - Formula1WM : Giro 7/57 - Gasly ha rotto l'ala toccandosi con Norris #BahrainGp #F1 - Formula1WM : Giro 6/57 - Giovinazzi è in zona punti, con Raikkonen subito dietro #BahrainGp #F1 -