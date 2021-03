Kimmich duro | “Boicottaggio Qatar 2022? Siamo in ritardo di 10 anni…”

Leggi su itasportpress

(Di domenica 28 marzo 2021) Il centrocampista del Bayern Monaco e della Germania Joshuaha condiviso le sue opinioni su un possibiledella Coppa del Mondoina seguito delle polemiche relative al mancato rispetto dei diritti umani per i lavoratori che sono morti nei cantieri per preparare gli impianti per il prossimo torneo internazionale. Come riporta anche L'Equipe, il calciatore ritiene che tali polemiche potessero sorgere ben prima in quanto già note.: "Dovevamo pensarci 10 anni fa"caption id="attachment 1098995" align="alignnone" width="527" Bayern Monaco(getty images)/caption"Penso cheindi 10 anni per ildella Coppa del Mondo in", ha detto senza giri di ...