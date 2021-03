“Ho le prove!”. Amici 20, Arisa smaschera Rudy Zerbi in diretta. Tira fuori il telefono davanti a Maria e succede il finimondo (Di domenica 28 marzo 2021) Amici 20, i due coach si stuzzicano vicendevolmente. Il pubblico italiano ha potuto assistere a una puntata entusiasmante in casa di Maria De Filippi. Due nomi finiscono al centro del gossip più accattivante e sono quelli di Arisa e di Rudy Zerbi. Poco dopo il simpatico siparietto, sui social i fan sono letteralmente ‘impazziti’. Cosa è successo? Grandi colpi di scena, senza dubbio. A “smacherare” le intenzioni del coach Rudy, Arisa in persona. Tutto è accaduto di fronte a una Maria De Filippi decisamente incuriosita dalle dinamiche rivelate di fronte alle telecamere del programma Mediaset dalla cantante in persona, che con telefono alla mano, ha esordito: “Maria ho le prove, mi corteggia”. E aggiunge anche a cosa fare ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 28 marzo 2021)20, i due coach si stuzzicano vicendevolmente. Il pubblico italiano ha potuto assistere a una puntata entusiasmante in casa diDe Filippi. Due nomi finiscono al centro del gossip più accattivante e sono quelli die di. Poco dopo il simpatico siparietto, sui social i fan sono letteralmente ‘impazziti’. Cosa è successo? Grandi colpi di scena, senza dubbio. A “smacherare” le intenzioni del coachin persona. Tutto è accaduto di fronte a unaDe Filippi decisamente incuriosita dalle dinamiche rivelate di fronte alle telecamere del programma Mediaset dalla cantante in persona, che conalla mano, ha esordito: “ho le prove, mi corteggia”. E aggiunge anche a cosa fare ...

