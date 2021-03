Grigliate, feste di compleanno e locali aperti. "Su 8milioni di controlli centomila sanzioni" (Di domenica 28 marzo 2021) Grigliate, feste di compleanno e nei locali aperti senza mascherina. I controlli nella giornata di sabato sono stati 100.334. Sono state sanzionate 2.668 persone e 36 denunciate. Su 13.245 attività commerciali controllate170 sono state sanzionate. “Capisco quanto sia difficile chiedere di fare ulteriori sacrifici ma ritengo questo non sia il momento di mollare”. Ha detto la ministra dell’Interno Luciana Lamorgese ospite del Caffe’ della domenica di Maria Latella su Radio 24 a proposito di misure e controlli in vista della Pasqua. “Serve uno scarto in più verso una direzione di maggior responsabilità individuale, la campagna di vaccinazioni è entrata in una fase cruciale, dobbiamo essere positivi ma dobbiamo avere un grande senso di responsabilità - ha aggiunto ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 28 marzo 2021)die neisenza mascherina. Inella giornata di sabato sono stati 100.334. Sono state sanzionate 2.668 persone e 36 denunciate. Su 13.245 attività commerciali controllate170 sono state sanzionate. “Capisco quanto sia difficile chiedere di fare ulteriori sacrifici ma ritengo questo non sia il momento di mollare”. Ha detto la ministra dell’Interno Luciana Lamorgese ospite del Caffe’ della domenica di Maria Latella su Radio 24 a proposito di misure ein vista della Pasqua. “Serve uno scarto in più verso una direzione di maggior responsabilità individuale, la campagna di vaccinazioni è entrata in una fase cruciale, dobbiamo essere positivi ma dobbiamo avere un grande senso di responsabilità - ha aggiunto ...

