F1, orari TV8 e Sky: programma GP Bahrain 2021, diretta, differita (Di domenica 28 marzo 2021) Domani, domenica 28 marzo, andrà in scena il GP del Bahrain, primo round del Mondiale 2021 di F1. Sul tracciato di Sakhir si deciderà il primo vincitore dell’anno e le attese per scoprire il nome non mancano. Di seguito il programma completo delle gare del GP del Bahrain della F1 con dirette, repliche e differite proposte in tv e streaming. LA diretta LIVE DEL GP DEL Bahrain DI F1 DALLE 17.00 Il primo GP stagionale della F1, il GP del Bahrain, sarà trasmesso in diretta tv in abbonamento su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport F1 (207), mentre la diretta streaming in abbonamento sarà affidata a Sky Go e Now TV, infine OA Sport vi assicurerà la diretta live testuale. differita su TV8 e tv8.it, repliche su Sky ... Leggi su oasport (Di domenica 28 marzo 2021) Domani, domenica 28 marzo, andrà in scena il GP del, primo round del Mondialedi F1. Sul tracciato di Sakhir si deciderà il primo vincitore dell’anno e le attese per scoprire il nome non mancano. Di seguito ilcompleto delle gare del GP deldella F1 con dirette, repliche e differite proposte in tv e streaming. LALIVE DEL GP DELDI F1 DALLE 17.00 Il primo GP stagionale della F1, il GP del, sarà trasmesso intv in abbonamento su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport F1 (207), mentre lastreaming in abbonamento sarà affidata a Sky Go e Now TV, infine OA Sport vi assicurerà lalive testuale.su TV8 e tv8.it, repliche su Sky ...

Advertising

Giuly0013 : RT @fattoquotidiano: MotoGp, oggi il Gp del Qatar: gli orari e la diretta tv (Sky, Dazn e TV8) - Giuly0013 : RT @fattoquotidiano: F1, oggi il Gp del Bahrein: gli orari e la diretta tv (Sky e TV8) - MandorinoLuigi : RT @gponedotcom: GP Qatar, Losail: gli orari in tv su Sky, DAZN e TV8: Ecco la programmazione completa del primo appuntamento stagionale de… - dianatamantini : MOTOGP - Chi si assicurerà la prima vittoria dell'anno in Moto3, Moto2 e MotoGP? Oggi lo sapremo: non perdete il GP… - gponedotcom : Formula 1, GP Bahrain, Sakhir: gli orari in tv su Sky e TV8: La programmazione completa del primo appuntamento stag… -