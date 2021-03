Croazia | Modric supera il record di presenze | il calciatore scoppia in lacrime VIDEO

Leggi su calcioweb.eu

(Di domenica 28 marzo 2021)continua a confermarsi uno dei migliori calciatori in circolazione, la sua qualità non è di certo in discussione. Il centrocampista ha raggiunto undicon la, si è emozionato ed èto il. La stagione può regalare tante soddisfazioni sia con la Nazionale che con la maglia di club. Il Real Madrid è ancora in corsa per tutti gli obiettivi, in Champions League ha staccato il pass per i quarti di finale, mentre in Liga spagnola deve recuperare sei punti dalla vetta della classifica occupata dall’Atletico Madrid. Le prossime partite saranno fondamentali esi candida ad essere un assoluto protagonista. Lediè considerato il simbolo della ...