Cristina Tomasini minacciata su Instagram: “Vogliono la tua testa. Sei stata avvertita” (Di domenica 28 marzo 2021) Cristina Tomasini, fidanzata di Francesco Oppini, ha ricevuto delle minacce su Instagram da alcuni fan di Francesco che forse non condividono la loro storia d’amore. Un gesto deprecabile e violento, in cui vengono usati termini forti e di una cattiveria inaudita: “Vogliono la tua testa”, le avrebbe scritto qualcuno. Cristina ha così deciso di parlarne e sul suo profilo ha detto: “In questi giorni ho letto di tutto sulla mia persona. Non ho mai battuto ciglio anche sulle cattiverie più pesanti. Però mai avrei pensato di arrivare a leggere queste parole”. Dopo di che, pubblica quindi lo screenshot del messaggio ricevuto: “Cristina che handicap che sei. Stai con Francesco che è andato con Tommaso Zorzi al GFVip e nei camerini del GFVip è stato anche con Elisabetta ... Leggi su quotidianpost (Di domenica 28 marzo 2021), fidanzata di Francesco Oppini, ha ricevuto delle minacce suda alcuni fan di Francesco che forse non condividono la loro storia d’amore. Un gesto deprecabile e violento, in cui vengono usati termini forti e di una cattiveria inaudita: “la tua”, le avrebbe scritto qualcuno.ha così deciso di parlarne e sul suo profilo ha detto: “In questi giorni ho letto di tutto sulla mia persona. Non ho mai battuto ciglio anche sulle cattiverie più pesanti. Però mai avrei pensato di arrivare a leggere queste parole”. Dopo di che, pubblica quindi lo screenshot del messaggio ricevuto: “che handicap che sei. Stai con Francesco che è andato con Tommaso Zorzi al GFVip e nei camerini del GFVip è stato anche con Elisabetta ...

