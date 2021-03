Covid. Sileri: "Arriviamo a maggio poi tutta Italia in giallo e qualche regione anche in bianco" (Di domenica 28 marzo 2021) Il viceministro alla Salute, poi, in merito alle scuole, dice: "riaprire è un rischio calcolato, basso. E' chiaro che la variante inglese circola tra i più giovani, ma nel frattempo stiamo mettendo in sicurezza gli anziani e i fragili". Mentre in merito all'ipotesi di obblighi vaccinali per il personale sanitario, spiega: "fui tra i primi a dirlo, già il 27 dicembre. Dissi: chi non si vaccina ha sbagliato mestiere. Fui molto criticato" Leggi su rainews (Di domenica 28 marzo 2021) Il viceministro alla Salute, poi, in merito alle scuole, dice: "riaprire è un rischio calcolato, basso. E' chiaro che la variante inglese circola tra i più giovani, ma nel frattempo stiamo mettendo in sicurezza gli anziani e i fragili". Mentre in merito all'ipotesi di obblighi vaccinali per il personale sanitario, spiega: "fui tra i primi a dirlo, già il 27 dicembre. Dissi: chi non si vaccina ha sbagliato mestiere. Fui molto criticato"

