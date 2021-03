Covid in Campania | altri 2 095 positivi e 18 morti | sale ancora la curva di contagio

Advertising

fattoquotidiano : Covid, la Campania comprerà il vaccino Sputnik. Contratto con fondo russo che diventerà efficace quando Ema darà vi… - VincenzoDeLuca : ??#COVID19, IN CAMPANIA PARTE IL “PASSAPORTO VACCINALE” Ecco i dettagli?? - Adnkronos : #Passaportovaccinale: per voi deve essere obbligatorio? Può aiutare a rilanciare la nostra economia? - JasmNicoletta : RT @gael99: Covid, focolaio nella caserma dei carabinieri di Macerata Campania: i militari erano vaccinati - trekking_tv : Covid-19,28 Marzo 2021 : La situazione in Campania -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Campania

Ine in Puglia il divieto vale anche per i residenti nella regione . In Toscana non ...t ampone negativo effettuato nelle 48 ore precedenti o il certificato di avvenuta vaccinazione antiSl passaporto ci sarà scritto anche se si ha già contratto il. IL BOLLETTINO DEL 28 MARZO ... Nel dettaglio, gli attualmente positivi sono: 102.691 in Lombardia, 96.662 in, 72.754 in ...Nel corso di ‘Campania Sport’ su Canale 21 ... importante e conforme al calcio nell’era Covid”.È una nota del Viminale a consentire gli spostamenti (persino tra regioni) per andare in aeroporto per andare in vacanza. Polemica di Federalberghi: «Consentiamo i viaggi oltre confine e impediamo que ...